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تشيلسي يشعل الميركاتو ويخطط لخطف نجم منتخب الأرجنتين

28 ديسمبر 2022 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
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تشيلسي يشعل الميركاتو ويخطط لخطف نجم منتخب الأرجنتين

كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن استعداد نادي تشيلسي الإنجليزي لكسر الشرط الجزائي، المدون في عقد الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.

وبات فرنانديز مطلبا للعديد من الفرق الأوروبية الكبيرة، بعد تألقه مع منتخب بلده الأرجنتين في بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث أسهم إنزو بشكل فعال في تتويج "التانغو" للمرة الثالثة في تاريخه بلقب المونديال؛ إذ لعب 7 مواجهات كاملة أساسيًا في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، مُسهما بهدفين (سجّل هدفًا، قدّم تمريرة حاسمة)، كما تُوج بجائزة "أفضل لاعب شاب" في البطولة.

وقال موقع "Evening Standard" اللندني إن مسؤولي تشيلسي أبلغوا نظراءهم من بنفيكا، بالفعل، عن اهتمامهم بفرنانديز، خلال اجتماع شارك فيه رئيس بنفيكا، روي كوستا، ووكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز.

ويأمل تشيلسي في خطف اللاعب من منافسيه؛ إذ يحرص مانشستر يونايتد وليفربول على التعاقد مع لاعب خط الوسط الصيف المقبل؛ ولذلك أبدى النادي اللندني استعداده لكسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمُقدر بـ105 ملايين جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل 120 مليون يورو.

ويرتبط فرنانديز بعقد طويل المدى مع نادي بنفيكا، حيث يمتد العقد بين الطرفين حتى عام 2027؛ لذلك يتمتع النادي البرتغالي بالثقة في التعامل مع جميع العروض التي وصلت اللاعب.

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #تشلسي #بنفيكا #الأرجنتين #إنزو فرنانديز

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