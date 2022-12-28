هنية: اتجاهات حكومة الاحتلال الجديدة تضع المنطقة على صفيح ساخن

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إن الأولوية لشعبنا في مواجهة أولويات حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة هي المقاومة والوحدة.

وشدّد في تصريح صحفي على أن الاستيطان سيُواجه بتصعيد المقاومة وتوسيع رقعتها والضغط بكل الوسائل المتاحة لاقتلاع المستوطنين ودولة الكيان المحتل من كلّ أرض فلسطين.

وأضاف: "على الجميع أن يدرك أن الاتجاهات السياسية والفكرية لقادة الاحتلال وحكوماته خاصة الراهنة تضع الوضع برمته على صفيح ساخن".

وتابع: "شعبنا وخاصة في القدس والضفة، ومسنودًا من جميع المناطق سيواصل إبداعات وطرق المقاومة، ولن ترهبه التهديدات، وسوف يتجاوز كل الحدود ويباغت المحتل ومستوطنيه حتى يرحلوا عن أرضنا وقدسنا وعودة شعبنا وتحرير أسرانا".

المصدر / فلسطين أون لاين