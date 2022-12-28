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"وقائي السلطة" يختطف الشاهد الثاني في قضية اغتيال نزار بنات

28 ديسمبر 2022 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
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اختطف جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في بيت لحم، اليوم الأربعاء، الشاب "محمد مجدي بنات" ابن عم الناشط نزار بنات والشاهد الثاني في قضية اغتياله.

وأفادت مصادر محلية بأن وقائي السلطة قام باختطاف الشاب محمد بنات وسلّمه لجهاز المباحث العامة.

وكانت عائلة بنات قد أحالت في منتصف ديسمبر الجاري، ملف جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة ابنها نزار إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة المدعي العام للمحكمة في لاهاي، كريم خان، بالتحقيق في جريمة اغتياله في 24 يونيو/ حزيران 2021، ومحاكمة جميع المسؤولين عنها.

وأكدت العائلة على لسان غسان بنات، شقيق الشهيد نزار، أنها فقدت الثقة باستقلالية قضاء السلطة في رام الله، وذلك بعد ما يزيد على سنة ونصف السنة من المماطلة في إجراءات محاكمة مرتكبي جريمة اغتياله.

واغتالت قوة من مرتبات جهاز الأمن الوقائي المعارض السياسي "بنات"، ومرشح قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية، الذي اشتهر بانتقاده السلطة وسياساتها وفسادها، وقد أثارت الجريمة ردود فعل محلية ودولية مندّدة، لا يزال يتردد صداها.

وقال غسان لصحيفة "فلسطين" في وقت سابق، إنه "على مدار أكثر من سنة ونصف السنة تتلاعب السلطة وبشكل ممنهج بقضية نزار من خلال التصرفات الصبيانية والمجرّدة من كل معاني الشرف والأخلاق، التي تسيء لقضية الشهيد بشكل خاص ولقضيتنا الفلسطينية بشكل عام".
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نزار بنات

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