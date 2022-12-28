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موعد وصول "أبو غنيمة" إلى غزة وموقف اتحاد كرة القدم من تسجيله

28 ديسمبر 2022 . الساعة 16:52 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر موثوق عن موعد وصول النجم طارق أبو غنيمة إلى غزة بعد إنهاء تعاقده مع نادي بتروجيت المصري، حيث توصّل الطرفان لاتفاق لإنهاء العقد بالتراضي.

وكانت "فلسطين أون لاين" انفردت قبل 10 أيام بتوصّل أبو غنيمة لاتفاق مع بتروجيت في ظل رغبته للعودة إلى غزة واللعب مع فريقه السابق شباب رفح.

ومن المقرّر أن يصل أبو غنيمة ظهر غد الخميس على غزة، حيث سيتوجه مباشرة إلى مقر نادي شباب رفح للإعلان رسميًّا عن عودته لصفوف الفريق.

وأوضح المصدر أن عددًا من رجال الأعمال المقرّبين من شباب رفح كان لهم الدور الأبرز في إقناع أبو غنيمة بالعودة إلى غزة، خاصة بعد نجاح مساعيهم في الوصول لاتفاق مع ناديه بتروجيت المصري بإنهاء التعاقد دون الحاجة لدفع قيمة الشرط الجزائي.

وساهم أبو غنيمة في تتويج شباب رفح بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي في الموسم الماضي، وأنهى المسابقة متربّعًا على صدارة هدّافي الدوري برصيد 13 هدفا.

وحصل أبو غنيمة على الأوراق الرسمية من نادي بتروجيت بإنهاء تعاقده من أجل تقديمها للجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم، على أن يتم تسجيله على قيود شباب رفح بناء على الاستثناء الذي يحصل عليه اللاعبون المحترفون أو الموجودون بالضفة الغربية فور عودتهم إلى غزة بعد مرور 30 يومًا على آخر مباراة لهم مع فريقهم السابق.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #كرة القدم #رياضة #طارق أبو غنيمة

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