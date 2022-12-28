ميسي يتسبب بقرار جديد من بوسكيتس بشأن مصيره مع برشلونة

قالت تقارير صحفية إسبانية إن اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان تسبب في تغيير الإسباني سيرخيو بوسكيتس موقفه من الاستمرار مع برشلونة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن بوسكيتس بات يفكر بالبقاء في برشلونة لموسم آخر، حيث ينتهي عقد اللاعب في صيف عام 2023، بعدما كان يعتزم الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة ومدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، يحاولان إقناع بوسكيتس، بتجديد عقده لموسم آخر وثنيه عن الانتقال لخوض تجربة أخرى في الدوري الأمريكي، وذلك بسبب حاجة الفريق لخبرته.

وفي سياق متصل، أكد الإسباني سيرجي روبيرتو، في مقابلة مع "RAC1" أنه يرغب في تجديد عقده مع نادي برشلونة، للاستمرار مع الفريق لموسم آخر، مشيرًا إلى أن المال لن يمثل مشكلة بالنسبة إليه.

وقال الظهير الأيمن للنادي الكتالوني: "لم أتحدث مع إدارة نادي برشلونة بخصوص تجديد عقدي، لكن مدرب الفريق تشافي هيرنانديز، أبلغني برغبته ببقائي مع الفريق".

وأضاف اللاعب الإسباني: "أرغب في تجديد عقدي مع برشلونة. لعبت في الفترة الماضية وأنا أعاني من الإصابة، وضحيت كثيرًا من أجل النادي على الصعيد المالي".

المصدر / وكالات