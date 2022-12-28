قرارات "العمل الحكومي" عقب اجتماعها الأسبوعي

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة.

وقررت اللجنة صرف مبلغ مالي لوزارة العمل لتعزيز متطلبات وتطوير مراكز التدريب المهني وتوفير نظام طاقة شمسية متكامل لمركز التدريب المهني في محافظة رفح، بالإضافة إلى تكليف وزارة المالية بصرف مستحقات شهداء وزارة الداخلية والأمن الوطني، ممن ناهزوا سن التقاعد.

وخصصت اللجنة مساحات جديدة من الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة، في محافظتي خانيونس ورفح، وإعادة تشكيل لجنة دراسة ملفات التعديات في العشوائيات.

فيما وافقت اللجنة على لائحة معايير اللياقة الصحية والبدنية الخاصة بمسابقات التوظيف في وزارة الداخلية والأمن الوطني، وصادقت على نظام عمل اللجان الطبية بالوزارة.

وأقرت "العمل الحكومي" مدونة السلوك الوظيفي المحدثة وأخلاقيات الوظيفة العامة، بما يحقق خدمة أفضل ومعاملة أرقى للمواطنين.

وصادقت على البدء بتنفيذ الإجراءات الميدانية الموصى بها لتأمين مباني ومقرات وزارة الصحة، وتنظيم استقبال المواطنين.

وصادقت أيضًا على خطة عمل لجنة المركبات الحكومية للعام 2023م، فيما أقرت وثيقة تجويد وتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية.

المصدر / فلسطين أون لاين