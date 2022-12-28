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"الدعليس": يكرم "هنية" ويشيد بوفد فلسطين في مونديال قطر

28 ديسمبر 2022 . الساعة 15:50 بتوقيت القدس
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كرم رئيس متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس ، صباح اليوم الأربعاء، عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تقديرا لجهوده في قيادة وفد فلسطين المشارك في مونديال قطر 2022.

وعبر الدعليس في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة عن تقديره للوفد الفلسطيني ودوره الكبير في حضور القضية الفلسطينية لدى الجماهير التي شاركت في أحداث المونديال من دول وشعوب وثقافات مختلفة.

وأكد أن نجاح الوفد الفلسطيني عزز من تأييد القضية الفلسطينية والتضامن مع عدالة مطالب نيل الحرية والانعتاق من الاحتلال، وفضح زيف الرواية التي يسوقها الاحتلال للعالم بدليل حضور علم فلسطين حتى المباراة النهائية للمونديال.

وقدم الدعليس شكره لما قدمه عبد السلام هنية من جهد كبير في إنجاح مهمة الوفد وتحقيق أكبر مشاركة من المتطوعين والإعلاميين.

بدوره ثمن عبد السلام هنية تكريم رئيس متابعة العمل الحكومي وأشاد بدعم الأستاذ عصام الدعليس للرياضة، وأوضح أن فلسطين حققت الكثير من المكاسب وكانت الحاضر الأبرز في المونديال، وأضاف هنية أن مهمة الوفد الفلسطيني نجحت عبر التضامن الواسع والمشاركة الجماهيرية في الملاعب والساحات والأماكن العامة بالدوحة في تظاهرة عالمية أثبتت أمام العالم أن فلسطين حاضرة بعدالة قضيتها وتضامن الجميع مع نضال شعبها الساعي للتحرر ونيل الحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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