إعلام الاحتلال ينشر أسماء وزراء حكومة نتنياهو الجديدة

نشرت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، توزيعة معظم الحقائب الوزارية لحكومة نتنياهو المقابلة، والتي جاءت على النحو التالي:



رئيس الحكومة - بنيامين نتنياهو

رئيس الكنيست - أمير أوحنا

وزير الجيش- يوآاف غالنت

وزير المالية + وزير إضافي بوزارة الدفاع - بتسلئيل سموتريتش

وزير الخارجية - يسرائيل كاتس

وزير الأمن القومي - إيتمار بن غفير

وزير القضاء - يارليف ليفين

نائب رئيس الحكومة + وزير الداخلية+ وزير الصحة - أرييه درعي

وزير البناء والإسكان - يتسحاك غولدكوبنيف

وزير النقل / التعليم - إيلي كوهين "تناوب"

وزيرة التعليم / النقل - ميري ريغيف "تناوب"

وزير الرعاية والرفاه الاجتماعي - يعقوب مارغي

وزير الثقافة والرياضة - ميكي زوهر

وزير الهجرة والاستيعاب - أوفير سوفير

وزير الاتصالات - يوآاف كيش

وزير السياحة - حاييم كاتس

وزير الطاقة - آفي ديختر

تناوب خارجية - رون ديرمر

وزير النقب والجليل - يتسحاك فيسرلاوف

وزير التراث - عميحاي إلياهو

وزير شؤون القدس - مئير بورش

وزيرة البعثات القومية - أوريت ستروك

وزير الشؤون الدينية - ميخائيل ملكيئيلي

وزير إضافي بوزارة التعليم - حاييم بيطون

وزير إضافي بوزارة الرفاه - يوآاف بن تسور

وزيرة - عيديت سيلمان

وزير - داني دانون

نائب وزير بمكتب رئيس الحكومة - آفي ماعوز

نائب وزير الاقتصاد - ألموغ كوهين

نائب وزير النقل - أوري مكليف

نائب وزير الزراعة - موشيه أبوتبول

نائب وزير الداخلية - موشيه أربل

المصدر / فلسطين أون لاين