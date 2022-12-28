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إعلام الاحتلال ينشر أسماء وزراء حكومة نتنياهو الجديدة

28 ديسمبر 2022 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
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نشرت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، توزيعة معظم الحقائب الوزارية لحكومة نتنياهو المقابلة، والتي جاءت على النحو التالي:

رئيس الحكومة - بنيامين نتنياهو
رئيس الكنيست - أمير أوحنا
وزير الجيش- يوآاف غالنت
وزير المالية + وزير إضافي بوزارة الدفاع - بتسلئيل سموتريتش
وزير الخارجية - يسرائيل كاتس
وزير الأمن القومي - إيتمار بن غفير
وزير القضاء - يارليف ليفين
نائب رئيس الحكومة + وزير الداخلية+ وزير الصحة - أرييه درعي
وزير البناء والإسكان - يتسحاك غولدكوبنيف
وزير النقل / التعليم - إيلي كوهين "تناوب"
وزيرة التعليم / النقل - ميري ريغيف "تناوب"
وزير الرعاية والرفاه الاجتماعي - يعقوب مارغي
وزير الثقافة والرياضة - ميكي زوهر
وزير الهجرة والاستيعاب - أوفير سوفير
وزير الاتصالات - يوآاف كيش
وزير السياحة - حاييم كاتس
وزير الطاقة - آفي ديختر
تناوب خارجية - رون ديرمر
وزير النقب والجليل - يتسحاك فيسرلاوف
وزير التراث - عميحاي إلياهو
وزير شؤون القدس - مئير بورش
وزيرة البعثات القومية - أوريت ستروك
وزير الشؤون الدينية - ميخائيل ملكيئيلي
وزير إضافي بوزارة التعليم - حاييم بيطون
وزير إضافي بوزارة الرفاه - يوآاف بن تسور
وزيرة - عيديت سيلمان
وزير - داني دانون
نائب وزير بمكتب رئيس الحكومة - آفي ماعوز
نائب وزير الاقتصاد - ألموغ كوهين
نائب وزير النقل - أوري مكليف
نائب وزير الزراعة - موشيه أبوتبول
نائب وزير الداخلية - موشيه أربل

المصدر / فلسطين أون لاين
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