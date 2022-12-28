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لماذا يحرقون دمية ميسي خلال ليلة رأس السنة في بنما؟

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لماذا يحرقون دمية ميسي خلال ليلة رأس السنة في بنما؟

28 ديسمبر 2022 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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لماذا يحرقون دمية ميسي خلال ليلة رأس السنة في بنما؟

بات الأرجنتيني ليونيل ميسي على موعد مع الظهور في تقليد سنوي يحييه المواطنون في دولة بنما، من خلال إحراق دمى العديد من الشخصيات المحبوبة والرائعة وحتى المكروهة أيضًا، وذلك خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية.

وأكد الفنان البنمي، فيكتور ألفاريز، أنه صنع دمية لميسي قبل أسبوع من تتويج الأرجنتين بلقب مونديال كأس العالم قطر 2022، وسرعان ما لقيت الدمية رواجًا كبيرًا من عملائه الذين أقبلوا على شراء التحفة التي أرفقت بها عبارة قائد التانغو الشهيرة: "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق، اذهب إلى هناك"؛ لحرقها.

ويصنع ألفاريز، وهو فنان تشكيلي بعمر 31 عامًا، على مدار 12 عامًا مضت، ما يُعرف باسم "دمى السنة القديمة" التي يتم حرقها بشكل تقليدي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، عند منتصف الليل لتوديع العام المنتهي والترحيب بالعام الجديد، وفي بنما، لا يتم حرق الشخصيات المكروهة فحسب، بل يتم حرق الأشخاص المحبوبين والرائعين أيضًا.

وقال الفنان، يوم الثلاثاء: "أنا سعيد بصنع دمية ميسي بسبب فوزه بالكأس (كأس العالم قطر 2022)، وأتلقى بشغف كبير طلبات (تصنيع الدمية)؛ العديد من المشجعين يطلبون دمية ميسي".

ويضع ألفاريز أمام ورشته ثلاث دمى بالحجم الطبيعي للنجم الأرجنتيني، سيتم تسليمها للعملاء الذين طلبوها، وتُظهِر هذه المنحوتة المصنوعة من الإسفنج والورق والقماش، ميسي مبتسمًا، وهو يرتدي قميص منتخب بلاده باللونين الأبيض والأزرق ويحمل الرقم 10 على ظهره، وهناك سحابة صغيرة على كتفه مكتوب عليها "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟ اذهب بعيدًا".

وتتراوح تكلفة هذه الدمية ما بين 300 و500 دولار، حسب الحجم والتفاصيل المضافة، مثل اللافتة الصغيرة التي تحمل العبارة التي وجهها ميسي للاعب هولندا بعد مباراة المنتخبين في ربع النهائي، والتي فازت بها الأرجنتين بركلات الترجيح.

المصدر / وكالات
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#ميسي #كأس العالم #الأرجنتين #بنما #رأس السنة

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