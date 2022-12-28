فصائل المقاومة تنفّذ مناورة "الركن الشديد 3" شمال قطاع غزة

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مناورة "الركن الشديد 3" قرب السياج الحدودي شمال قطاع غزة.

وقالت الغرفة في بيانٍ لها، إنه بمشاركة نُخبة من المقاتلين تم تنفيذ مناورة "الركن الشديد 3"، حيث تخلّلها استخدام للأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأوضحت أنه جرى خلال المناورة العسكرية قياس سرعة واستجابة قوات المقاومة، واستعدادها لأي طارئ واختبار جاهزية المقاتلين للتعبئة والتصدّي للعدوان.

وبيّنت الغرفة، أن هذه المناورة تأتي تتويجًا لفترة من التدريب المتقدّم المشترك لنخبة من مقاتلي فصائل المقاومة.

وأشارت إلى أن المناورة تضمّنت سيناريوهات تكتيكية مختلفة، أبرزها عملية إغارة خلف خطوط العدو تخلّلها أسر عدد من الجنود.

وتابعت: "إن هذا الفعل الميداني المشترك الذي ينفّذ على أرض أول موقع عسكري يضم جميع الفصائل المنضوية في إطار الغرفة المشتركة، ويعبّر عن مدى إيمان المقاومة بوجوب توحيد كل الجهود في مواجهة العدو والوقوف أمام التحدّيات التي تعصف بالمقدّسات والقضية الفلسطينية، وتوحيد الجبهات كافة، لمقارعة الاحتلال ومنعه من الاستفراد بأي جزء من أرضنا المباركة وشعبنا الأبيّ".

وطمأنت فصائل المقاومة الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال حيث أكدت أنها تعمل ليل نهار من أجل كسر قيدهم والعمل على حريتهم.

ووجّهت التحية لشعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة في الدفاع عن المقدّسات، وللمقاومة في الضفة الغربية في التصدّي للاحتلال وقطعان مستوطنيه.

يُذكر أن فصائل المقاومة نفّذت بتاريخ 26/12/2021 مناورة "الركن الشديد 2" واستمرت لعدة أيام، بينما نفّذت مناورة "الركن الشديد 1" بتاريخ 29/12/2020.

المصدر / فلسطين أون لاين