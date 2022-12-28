دعوات للضغط على الاحتلال ودعم حراك أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم

انطلقت دعوات فلسطينية اليوم الأربعاء، تطالب بضرورة تنظيم المزيد من الفعاليات المطالبة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإجباره على تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لديه.

وقالت عضو لجنة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم: فاطمة منصور، خلال تصريحات صحفية: إن "الاحتلال يسعى لتنفيذ سياسته الإجرامية بحق جثامين الشهداء المحتجزة لديه".

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وأضافت: إن "هناك سياسة ممنهجة تتبعها حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرفة"، منبهةً من أن الاحتلال يحاول ممارسة الضغط النفسي على أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم.

وأشارت إلى تنفيذ عوائل الشهداء للعديد من الوقفات واعتصامات يومية بهدف استرداد جثامين الشهداء، داعية إلى بتنظيم المزيد من الفعاليات للتأكيد على مطالب أهالي الشهداء لاسترداد جثامين الشهداء، داعية السلطة إلى العمل الجاد لتحرير جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وانطلقت مسيرة أمس، من أمام مخيم الأمعري برام الله نحو حاجز قلنديا، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، بمشاركة والدة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.

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وشاركت عائلات الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال ومئات المواطنين في المسيرة، مطالبين بضرورة تفعيل قضية الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والعمل على استردادها.

واندلعت مواجهات على حاجز قلنديا عقب قمع قوات الاحتلال المسيرة، المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة.

المصدر / فلسطين أون لاين