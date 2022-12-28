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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير "سلامة" للمرة الثانية

28 ديسمبر 2022 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

جددّت سلطات الاحتلال فيما تُسمى (محكمة عوفر) العسكرية، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق أسير من بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة المحتلة.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للأسير قصي حسن سلامة، للمرة الثانية.

وقال سمور خلال تصريحات صحفية: إن "سلامة معتقل منذ تاريخ 27/6/2022، وهو أسير محرر أمضى 17 عاماً داخل سجون الاحتلال، ولديه شقيق أسير هو "ابراهيم"، معتقل لدى الاحتلال منذ عام 2003، ويقضي حكماً بالسجن مدى الحياة".

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 700 معتقل إداري، ومنذ عام 2015 أصدر الاحتلال نحو 9000 أمر اعتقال إداري، ومنذ أواخر عام 2011 خاض الأسرى الإداريون، وحتى نهاية العام الماضي أكثر من 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ، ومن بينهم نحو (60) العام الماضي 2021.

وتجدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري في أغلب الحالات عند الساعات الأخيرة من موعد الافراج المفترض، في إجراء متعمد كتعذيب نفسي للأسير وعائلته.

ومع بداية العام الجاري أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم محاكم الاحتلال في خطوة لمواجهة هذه السياسة، وخلال شهر أيار/مايو الماضي اتخذ الأسرى الإداريون موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، يصل مدى المرة الواحدة لفترة أقصاها ستة شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى #سجون الاحتلال #اعتقال إداري #محكمة عوفر

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