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بالفيديو البرد يغطي الكويت في مشهد نادر لم تشهدها الدولة منذ نحو عقدين

28 ديسمبر 2022 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
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تساقط البرد على مناطق في جنوب الكويت الثلاثاء، في ظاهرة نادرة قال خبراء أرصاد جوية إن الدولة المعروفة بدرجات الحرارة المرتفعة لم تشهدها منذ نحو عقدين.

وتساقطت أمطار غزيرة وسجل انخفاض في درجات الحرارة.

وتناقل مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو اكتست فيها الطرقات باللون الابيض في الكويت.

وقال خبير الارصاد الجوية والمدير السابق لإدارة الارصاد الجوية محمد كرم لوكالة فرانس برس إن كمية البرد التي شكلت غطاء أبيضا في المناطق الجنوبية "نادرا" ما تتساقط في الكويت

وأضاف "لم نشهد تساقط برد في موسم الشتاء منذ 15 عاما".

وعزا كرم تشكل البلورات الثلجية إلى سقوط كميات كبيرة من الامطار بلغ حجمها 66 ملم في ميناء الاحمدي وانخفاض درجات الحرارة، متوقعا تكرار الظاهرة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وسجلت الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة درجات حرارة قياسية تجاوزت في معظمها 50 درجة مئوية في فصل الصيف. ففي العام الماضي، ولأول مرة، تجاوزت حرارة الطقس الـ50 درجة مئوية في يونيو، قبل أسابيع من ذروة الطقس المعتادة.

المصدر / وكالات
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