مخيم خانيونس

أسس بعد النكبة في عام 1949 ولجأ إليه ما يقرب من 35 ألف لاجئ بعد أن فروا من منازلهم بسبب المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وأقيم على مساحة تقارب 549 دونم وزادت بعد ذلك لتصبح 564 دونم.

ينحدر معظم سكان المخيم من وسط فلسطين ومنطقة بئر السبع وبلدات وقرى المجدل وبيت دجن وصرفند وبرقة وأسدود ويبنا وغيرها.

يقع المخيم على بعد 2 كيلو متر عن شاطئ بحر القطاع وهو إلى الشمال من مدينة رفح، ويقع إلى الغرب من مدينة خانيونس وسمي على اسمها.

تسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بمعاناة كبيرة لسكان المخيم اللاجئين حيث زادت في أوساطهم معدلات الفقر والبطالة، وحدوث مشكلات في الحصول على مياه الشرب والكهرباء، كما يعاني سكان المخيم من مشكلات عديدة في صيانة البنية التحتية وتوفير مساكن كافية للسكان.

تعيش الكثير من العائلات في ظروف متدنية وغير مناسبة حيث يعاني المخيم من الاكتظاظ السكاني وضيق الماسحة، بسبب بناء الأسر للمساكن بالقرب من بعضها البعض، كما يوجد نقص في المرافق الاجتماعية والترفيهية.

وصل عدد سكان المخيم في الوقت الحالي إلى أكثر من 84 ألف لاجئ يحصلون على خدمات بسيطة تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مثل المدارس حيث يوجد 16 مبنى مدرسي يستضيف 19 مدرسة 13 منها تعمل بنظام الفترة الواحدة وستة مدارس بنظام الفترتين.

كما يوجد في المخيم مركزان لتوزيع الأغذية، واحد منهما يغطي المناطق الغربية والثاني للمناطق الشرقية لمخيم خانيونس، كما يوجد 3 مراكز صحية و3 مركز للإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومكتب لصيانة وصحة البيئة.

المصدر / فلسطين أون لاين