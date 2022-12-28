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الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح الخميس 29 ديسمبر

28 ديسمبر 2022 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع جمهورية مصر العربية (أرشيف)

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس 29 ديسمبر 2022.

وأكدت أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة والعاشرة من كشف المسافرين رقم (41/2022)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (50/2022).

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ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وبيّنت أنه لن يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ونبهت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما أهابت بالمسافرين ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

وللاطلاع على كشف المسافرين (41/2022): اضغط هنا

أما للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (50/2022): اضغط هنا

بينما للتسجيل والاستعلام: https://eservice.moi.gov.ps/

المصدر / فلسطين أون لاين
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#معبر رفح #وزارة الداخلية #آلية السفر

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