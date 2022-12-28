3 أسيرات أضربن عن الطعام احتجاجاً على إجراءات الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن ثلاث أسيرات خضن إضرابا عن الطعام، لمدة أسبوع، احتجاجاً على إجراءات إدارة سجون الاحتلال بحقهن.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الأسيرات، شروق دويات (25 عاماً)، ونورهان عواد (24 عاماً)، وميسون موسى (27 عاماً)، خضن إضرابا عن الطعام لمدة أسبوع، انتهى الخميس قبل الماضي، "رفضا للإجراءات القمعية واللانسانية التي تتخذها إدارة سجن الدامون بحقهن، ومن أجل انتزاع مطالبهن".

وبينت أن جميع الأسيرات قمن بإرجاع ثلاث وجبات طعام، ولم يقفن للعدد، تضامناً معهن.

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وقالت ممثلة الأسيرات مرح باكير (23 عاماً)، لمحامية الهيئة: "تم إغلاق القسم من قبل إدارة السجن، ومنعونا من الاتصال بالأهل، ودخلت قوات القمع على الغرف، وسحبت جميع الأدوات الكهربائية حينها".

وأوضحت الهيئة بأن إدارة السجن تتعمد التضييق على الأسيرات الفلسطينيات، خاصة في ظل فصل الشتاء، حيث تعج غرفهن بالرطوبة وانتشار الحشرات، ونقص الأغطية والملابس الشتوية، بالإضافة إلى سوء الطعام كماً ونوعاً، والإهمال الطبي المتعمد.

يشار إلى أنّ الاحتلال يواصل اعتقال 31 أسيرة، جميعهن في سجن "الدامون".

المصدر / فلسطين أون لاين