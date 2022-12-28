الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً شمال الخليل

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزاً عسكرياً في "وادي سعير" شمال شرق الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على المدخل الشمالي الشرقي لبلدة سعير "واد سعير"، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

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وبحسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا": فإن الاحتلال نصب ما يزيد عن 553 حاجزاً وعائقاً في الضفة الغربية التي بلغ طول جدار الفصل العنصري فيها 465 كلم، ملتهماً آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

وأوضح التقرير أن القيود المفروضة على التنقل، من جملة قيود أخرى، تعمل على تعميق المظالم الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن حواجز الاحتلال تقيّد حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين وهي منوعة فمنها 154 بوابة نصبت على الطرق، و 108 حواجز جزئية غير دائمة، و 71 حاجزًا دائما يتمركز عليها الجنود بشكل متواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين