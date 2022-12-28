فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 أسيرات أضربن عن الطعام احتجاجاً على إجراءات الاحتلال

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً شمال الخليل

"النقل والمواصلات": حملة تخفيض ترخيص المركبات تنتهي خلال يومين

عبد الهادي: حماس ثابتة على طريق المقاومة والتحرير

"هيئة الأسرى": 12 أسيرًا في عزل "مجدو" يعانون أوضاعًا قاسية

الإعلام العبري: 29 قتيلًا و129 مصابًا في سلسلة عمليات فلسطينية خلال 2022

قرارٌ جديدٌ لإدارة النادي الأهلي بغزة

الأردن يدين الاعتداءات المستمرة على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية

لاعبٌ جديدٌ يُغادر غزة للضفة الغربية

روسيا تعقيبًا على دعوات كييف لطردها من الأمم المتحدة: "لا تستحق التفكير"

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً شمال الخليل

28 ديسمبر 2022 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزاً عسكرياً في "وادي سعير" شمال شرق الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على المدخل الشمالي الشرقي لبلدة سعير "واد سعير"، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم جنين على حاجز عسكري

وبحسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا": فإن الاحتلال نصب ما يزيد عن 553 حاجزاً وعائقاً  في الضفة الغربية التي بلغ طول جدار الفصل العنصري فيها 465 كلم، ملتهماً آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

وأوضح التقرير أن القيود المفروضة على التنقل، من جملة قيود أخرى، تعمل على تعميق المظالم الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن حواجز الاحتلال تقيّد حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين وهي منوعة فمنها 154 بوابة نصبت على الطرق، و 108 حواجز جزئية غير دائمة، و 71 حاجزًا دائما يتمركز عليها الجنود بشكل متواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الخليل #حاجز عسكري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة