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دعت للإسراع للاستفادة منها

"النقل والمواصلات": حملة تخفيض ترخيص المركبات تنتهي خلال يومين

28 ديسمبر 2022 . الساعة 12:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أوضحت وزارة النقل والمواصلات في غزة، أن حملة التخفيض على رسوم المركبات العمومية بنسبة %50 تنتهي خلال يومين، داعيةً السائقين للإسراع في الاستفادة من الحملة قبل انتهائها.

ودعا المتحدث باسم الوزارة أنيس عرفات، السائقين لتجديد رخص القيادة المنتهية، والراغبين بتحويل مركباتهم الملاكي لعمومي قبل انتهاء الحملة.

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وأكد عرفات، أن الوزارة تعمل على التخفيف عن السائقين والمواطنين قدر الإمكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #النقل والمواصلات #حملة تخفيض #ترخيص مركبات

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