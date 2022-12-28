عبد الهادي: حماس ثابتة على طريق المقاومة والتحرير

قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لدى لبنان، أحمد عبد الهادي، إن الحركة "ثابتة على نهج المقاومة والتحرير، وهي ملتزمة ببرنامجها الذي يحقق مصالح الشعب الفلسطيني رغم الإرهاب الصهيوني".

جاء ذلك خلال حفل أقامته حماس في مخيم برج البراجنة قرب العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، ووفد من بلدية ومخاتير بلدة برج البراجنة، وعدد من المشايخ وممثلين عن اللجان الشعبية والروابط والفعاليات الاجتماعية.

واستعرض عبد الهادي في كلمته رؤية الحركة للمستقبل، مشيرًا إلى أن حماس تعمل من أجل تحقيق وحدة وطنية، والدفاع عن القدس، وتفعيل المقاومة في الضفة الغربية، والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

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وشدد على أن "العمل الفلسطيني المشترك ضرورة لمصلحة الفلسطينيين".

بدوره، أكد نائب رئيس بلدية "برج البراجنة"، زهير جلول، على "الأهمية التاريخية للقضية الفلسطينية، وما تنجزه المقاومة في الدفاع عن الحق والحرية، وأكد على عمق العلاقة بين المجتمعين اللبناني والفلسطيني".

من جهته أشار عضو قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وهيب وهبة، إلى أن "الشعب الفلسطيني والمقاومة في المنطقة قادرة على إفشال حكومة بنيامين نتنياهو الفاشية".

يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يقدر بنحو 200 ألف لاجئ، وفق الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيمًا ومناطق سكنية أخرى في البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين