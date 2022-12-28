قرارٌ جديدٌ لإدارة النادي الأهلي بغزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرّر مجلس إدارة النادي الأهلي الفلسطيني، إجراء بعض التعديلات على الأجهزة الفنية لفرق قطاع الناشئين، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد بمقره غرب مدينة غزة.

وجدَّد مجلس الإدارة الثقة بالكابتن عصام أبو دياب مديرًا لقطاع الناشئين وأكاديمية كرة القدم في النادي، وتعيين محمد داوود ومحمد صالح ليكونا مدربين للفريق الثاني مواليد 2005-2006.

وأعاد المجلس الكابتن موسى عبد النبي مدربًا للفريق الرابع مواليد 2009 فما فوق، بالإضافة لتكليفه بمتابعة الفريق الثالث مواليد 2007-2008، في حين سيتولى ناصر الخطيب تدريب حراس المرمى لجميع فرق الناشئين في النادي الأهلي.