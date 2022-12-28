لاعب جديد يُغادر غزة للضفة الغربية

غزة / مؤمن الكحلوت:

غادر صباح اليوم لاعب فريق نادي خدمات الشاطئ خالد دادر قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون إيريز، في طريقه للضفة الغربية المحتلة.

وسيلتحق دادر بعد وصوله لمدينة رام الله بفريق مركز شباب الأمعري، الذي قيد اللاعب ضمن كشوفاته باتحاد كرة القدم.

ويأمل الأمعري الذي يتواجد في المركز قبل الأخير في دوري المحترفين، بأن يكون دادر إضافة لخط وسط الفريق، حيث ظهر اللاعب بشكل لافت مع الهلال والشاطئ في الموسمين السابق والحالي.

وعادت ظاهرة انتقال اللاعبين من غزة للضفة الغربية مجددا، حيث انتقل 3 لاعبين بخلاف دادر في النصف الثاني من العام الحالي لدوري المحترفين، وهم( عبد الرحمن وشاح وأحمد أبو عبيد)، لمركز بلاطة، و(معتز الحوراني) لإسلامي قلقيلية.