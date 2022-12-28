روسيا تعقيبًا على دعوات كييف لطردها من الأمم المتحدة: "لا تستحق التفكير"

عقّبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، على دعوات كييف لطرد روسيا من الأمم المتحدة، قائلة : " تلك دعوات لا تستحق عناء التفكير".

جاء ذلك ردًّا على سؤال لإذاعة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، حول كيف ينبغي لروسيا أن ترد على مثل تلك التصريحات، قائلة: "لا شيء، ولا تأتي بحركة.. إنها لا تستحق عناء التفكير".

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وأضافت: "في السنوات والعقود الأخيرة، دمّروا البلد تمامًا، ودفعوه إلى حافة الهاوية، ينبغي ملاحظة واعتبار ذلك، وبناء سياستنا وفقًا لذلك ... ولكن الاستماع إلى تلك التصريحات والعبارات المؤلمة، التي لا تحتوي جوهرًا أو منطقًا تاريخيًّا، وحتى فهمًا لما يمكن أن يؤدي إليه هذا، حتى مجرد التخيل.. تلك التصريحات لا تستحق عناء التفكير فيها على الإطلاق".

يشار إلى أنّ وزارة الخارجية الأوكرانية، دعت في بيان لها يوم الإثنين الماضي، إلى طرد روسيا من الأمم المتحدة، على الرغم من حقيقة أنّ هذا مستحيل بموجب ميثاق المنظمة، حيث تتمتع روسيا بحقّ النقض (الفيتو) في الهيئة الرئيسية للمنظمة، والمسماة مجلس الأمن.

المصدر / وكالات