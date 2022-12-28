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4 شروط لإجراء عقدِ الزواج وإعلان النكاح في المساجد

28 ديسمبر 2022 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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4 شروط لإجراء عقدِ الزواج وإعلان النكاح في المساجد

هل يجوز إجراء عقد الزواج أو إعلان النكاح في المسجد؟

مفتي خان يونس الشيخ إحسان عاشور يجيب:

يَجوزُ إجراءُ عقدِ الزواج، أو إعلانُ النِّكَاحِ في الْمسجد، بشرطِ أمْنِ تلويثِهِ، والبُعدِ عَن الوقوع في الْمُخالفات الشرعية، ومراعاةِ آدابِ الْمسجد، وحقوقِهِ، وحُرمتِه.

ومِنَ الْمُخالفات الشرعية التي لا يَجوزُ اقترافـُها في الْمساجد:

1. وضعُ صورة العريس أو غيره في يافطة التهنئة، ولو مؤقتاً.

2. إحداثُ اللغَط والفوضى أثناء توزيع الضيافة.

3. استعمال الْمَعازِفِ، ولو كانت دُفـَّاً عند التـَّرَنـُّمِ بالنشيد.

4. إطلاق الْمُفَرقعات والألعاب النارية، ولو على باب الْمسجد.

وإنَّ سُكوتَ الشيخِ الذي يُلقِي كلمةَ الإشهار، أو إمامِ الْمسجد، أو أميرِه، أو أسرَتِهِ عن منع حدوثِ الْمُخالفات الشرعية في الْمسجد لهو من السُّكوت على الباطل، ومَنْ سَكَتَ عن قولِ الْحَقِّ فهو شيطانٌ أخرس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حكم شرعي #إجراء عقد الزواج في المسجد #إعلان النكاح في المساجد

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