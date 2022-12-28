قطر  تُدوّر 80 % من مخلفات ملاعب كأس العالم

أعلنت قطر، يوم أمس، نيتها تدوير حوالي 80 بالمئة من مخلفات الملاعب التي شهدت استضافة بطولة كأس العالم "فيفا- قطر 2022".

جاء ذلك وِفق "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" ضمن جهودها للحد من النفايات، وإعادة تدوير المنتجات التي استُخدمت خلال البطولة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية فإن اللجنة كشفت أن مباريات البطولة "شهدت أكثر من 2000 طن من النفايات، جرى تدويرها أو تحويلها إلى سماد عضوي".

اقرأ أيضًا: تقرير سيدات "الخان الأحمر" يُعدْن تدوير مقتنيات البادية هويةً وتراثًا

بدورها، قالت المهندسة بدور المير المديرة التنفيذية لإدارة الاستدامة في اللجنة: "نفخر بالإعلان عن نجاحنا في تدوير حوالي 80 بالمئة من المخلفات الناتجة من استادات البطولة".

وأضافت: "لا شك أنّ هذا إنجاز تَحقّق بفضل التخطيط الجيد والالتزام القوي من جانب فرق العمل وشركاء اللجنة العليا، وخاصة شركة (أبيكس) القطرية لإدارة النفايات التي فصلت مخلفات كل استاد يدويًّا".

وبيّنت أنّ الشركة "وزّعت المخلفات على المصانع المحلية المتخصصة في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والكارتونية والمعدنية والزجاجية والإلكترونية".

وتُركّز إستراتيجية الاستدامة لبطولة كأس العالم "فيفا قطر- 2022" على الحد من النفايات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، خاصة المخلفات البلاستيكية.

وشهدت البطولة تطبيق برنامج شامل تَضمَّن عددًا من المبادرات في أيام المباريات، بينها استخدام مواد عضوية قابلة للتحلل في تغليف لأطعمة، وتشجيع الجمهور على إلقاء النفايات في الحاويات المُخصّصة، من أجل المساعدة في عملية إعادة التدوير، وتخصيص مواقع لفرز النفايات في ملاعب البطولة.

يُذكر أنّ قطر استضافت بطولة كأس العالم في 8 ملاعب أقامتها للغرض في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي اختُتمت بفوز الأرجنتين على فرنسا وحصولها على لقب كأس العالم.

المصدر / الأناضول