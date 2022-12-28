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وظائف شاغرة في جامعة الأقصى بقطاع غزة

28 ديسمبر 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن قسم نظم المعلومات الإدارية والتجارية المعاصرة في جامعة الأقصى بغزة تعلن فيه عن حاجته لمحاضرين بنظام العقد او الساعة وفق لما يلي:

أولاً : مساق (الوسائط المتعددة 1  + الوسائط المتعددة 2)

التفاصيل المطلوبة

- حاصل على بكالوريوس في أحد تخصصات الوسائط المتعددة أو تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة.

- حاصل على تقدير لا يقل عن جيد جداً في درجة البكالوريوس.

- معرفة جيدة بالموشن جرافيك وبرامج التصميم الجرافيكيAdobe After Effects, Illustrator, Photoshop.

- أن يكون لديه أعمال فنية مميزة وعنده مهارات إبداعية في التصميم.

- أن يكون لديه أعمال سابقة ومشاريع في المجال.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelancing لفترة لا تقل عن سنة.

- التمتع بمهارات الاتصال والتواصل.

ثانياً: مساق العمل الحر عبر الانترنت Freelancing

التفاصيل المطلوبة

- حاصل على بكالوريوس في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة او تخصص ذو علاقة.

- حاصل على تقدير لا يقل عن جيد جداً في درجة البكالوريوس.

- خبرة واسعة في منصات العمل الحر المختلفة وبناء الملف الشخصي والحصول على المشاريع.

- أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelancing لفترة لا تقل عن سنة.

- أن تكون الخبرة مقرونة بنماذج أعمال وتقييم ممتاز.

- إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن جيد.

- التمتع بمهارات الاتصال والتواصل.

ثالثاً: التسويق الإلكتروني

التفاصيل المطلوبة

- حاصل على بكالوريوس في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة تخصص ذو علاقة.

- حاصل على تقدير لا يقل عن جيد جداً في درجة البكالوريوس.

- خبرة واسعة في: مهارات وأدوات التسويق الرقمي، وإدارة الحملات التسويقية، إدارة صفحات الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات جوجل، تحسين محركات البحث، وبناء مواقع WordPress.

- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التسويق الرقمي مقرونة بنماذج أعمال.

- أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب لفترة لا تقل عن سنة.

- التمتع بمهارات الاتصال والتواصل.

شروط عامة

- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة علمية من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- اجتياز امتحانات ومقابلات الوظيفة التي تعلن عنها الجامعة

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي

- يفضل أن يكون حاصلاً على دورات تدريبيه في مجال تخصصه

- اتقان اللغة الإنجليزية

آلية التقديم

- يتم تقديم الطلبات من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/7kmrJ7vwupSLYYoSA

- وذلك حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 03/01/2023

 الأوراق المطلوبة:

 سيتم الاتصال بالمتقدمين التي تنطبق عليهم الشروط  لتسليم الأوراق التالية لمكتب الشئون الأكاديمية:

- صورة (مصدقة) عن جميع الشهادات العلمية.

- شهادة المعادلة (مصدقة) للدرجات العلمية.

- سيرة ذاتية.

- صور عن الخبرات العملية.

- صور عن الدورات التدريبية.

- صورة شخصية واحدة.

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