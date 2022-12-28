وظائف شاغرة في جامعة الأقصى بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن قسم نظم المعلومات الإدارية والتجارية المعاصرة في جامعة الأقصى بغزة تعلن فيه عن حاجته لمحاضرين بنظام العقد او الساعة وفق لما يلي:
أولاً : مساق (الوسائط المتعددة 1 + الوسائط المتعددة 2)
التفاصيل المطلوبة
- حاصل على بكالوريوس في أحد تخصصات الوسائط المتعددة أو تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة.
- حاصل على تقدير لا يقل عن جيد جداً في درجة البكالوريوس.
- معرفة جيدة بالموشن جرافيك وبرامج التصميم الجرافيكيAdobe After Effects, Illustrator, Photoshop.
- أن يكون لديه أعمال فنية مميزة وعنده مهارات إبداعية في التصميم.
- أن يكون لديه أعمال سابقة ومشاريع في المجال.
- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelancing لفترة لا تقل عن سنة.
- التمتع بمهارات الاتصال والتواصل.
ثانياً: مساق العمل الحر عبر الانترنت Freelancing
التفاصيل المطلوبة
- حاصل على بكالوريوس في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة او تخصص ذو علاقة.
- حاصل على تقدير لا يقل عن جيد جداً في درجة البكالوريوس.
- خبرة واسعة في منصات العمل الحر المختلفة وبناء الملف الشخصي والحصول على المشاريع.
- أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelancing لفترة لا تقل عن سنة.
- أن تكون الخبرة مقرونة بنماذج أعمال وتقييم ممتاز.
- إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن جيد.
- التمتع بمهارات الاتصال والتواصل.
ثالثاً: التسويق الإلكتروني
التفاصيل المطلوبة
- حاصل على بكالوريوس في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة تخصص ذو علاقة.
- حاصل على تقدير لا يقل عن جيد جداً في درجة البكالوريوس.
- خبرة واسعة في: مهارات وأدوات التسويق الرقمي، وإدارة الحملات التسويقية، إدارة صفحات الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات جوجل، تحسين محركات البحث، وبناء مواقع WordPress.
- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التسويق الرقمي مقرونة بنماذج أعمال.
- أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب لفترة لا تقل عن سنة.
- التمتع بمهارات الاتصال والتواصل.
شروط عامة
- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة علمية من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- اجتياز امتحانات ومقابلات الوظيفة التي تعلن عنها الجامعة
- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي
- يفضل أن يكون حاصلاً على دورات تدريبيه في مجال تخصصه
- اتقان اللغة الإنجليزية
آلية التقديم
- يتم تقديم الطلبات من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/7kmrJ7vwupSLYYoSA
- وذلك حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 03/01/2023
الأوراق المطلوبة:
سيتم الاتصال بالمتقدمين التي تنطبق عليهم الشروط لتسليم الأوراق التالية لمكتب الشئون الأكاديمية:
- صورة (مصدقة) عن جميع الشهادات العلمية.
- شهادة المعادلة (مصدقة) للدرجات العلمية.
- سيرة ذاتية.
- صور عن الخبرات العملية.
- صور عن الدورات التدريبية.
- صورة شخصية واحدة.