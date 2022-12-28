أسعار النفط تترقب موقف الصين من تخفيف قيود كورونا

اتجهت أسعار النفط صعودا ثم هبوطا في نطاق ضيق، خلال التعاملات الصباحية، الأربعاء، ترقبا لأية بيانات صينية حول تخفيف قيود كورونا، وزيادة الطلب على الخام لدى أكبر مستورد له عالمياً.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الصين لا تزال تفرض قيوداً على غالبية المدن الرئيسية، مع عودة تفشي فيروس كورونا بقوة، الأمر الذي أضعف الطلب على مصادر الطاقة التقليدية.

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وفي التعاملات المبكرة اليوم، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/آذار بنسبة 0.31 بالمئة أو 25 سنتا إلى 84.4 دولارا للبرميل.

أيضاً تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/شباط بنسبة 45 بالمئة أو 36 سنتا إلى 79.11 دولارا للبرميل.

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وتُعّد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، وثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل.

المصدر / الأناضول