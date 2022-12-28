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الإعلام العبري: 29 قتيلًا و129 مصابًا في سلسلة عمليات فلسطينية خلال 2022

28 ديسمبر 2022 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (المخابرات) "الشاباك"، معطيات اليوم الأربعاء، أنّ 29 إسرائيليًّا قُتلوا، وأُصيب 128 في سلسلة هجمات فلسطينية خلال عام 2022.

ووِفق معطيات "الشاباك"  التي نشرتها وسائل إعلام عبرية، فإنّ عدد الهجمات الفلسطينية بلغ 1933، وذلك بزيادة قدرها 363 عن العام الماضي التي بلغ عددها 1570 وأدت لمقتل 18، وإصابة 196.

ووِفق زعمه فإنه تم إحباط 460 هجومًا هذا العام.

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وذكر موقع واي نت العبري، أنّ العمليات الفلسطينية لا زالت متواصلة، وخلال الأيام الماضية وقعت العديد من عمليات إطلاق النار منها تجاه مركبة مستوطن قرب يتسهار دون إصابات، وتجاه موقع شافي شمرون، وباتجاه مستوطنة "شاكيد".

المصدر / فلسطين أون لاين
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