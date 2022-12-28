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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

28 ديسمبر 2022 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

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يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحججٍ واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #اقتحام الأقصى #مستوطنون #تهويد

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