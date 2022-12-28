"حماس" تنفي صحة الأنباء حول وجود صفقة تبادل

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما تتناقله بعض وسائل الإعلام حول تفاصيل صفقة تبادل مع الاحتلال.

وقالت الحركة على لسان عضو المكتب السياسي فيها زاهر جبارين، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "لا صحة لما تتناقله بعض وسائل الإعلام حول تفاصيل صفقة تبادل"، مؤكدة أنّ ما تناقلته بعض وسائل إعلام الاحتلال حول تفاصيل تتعلق بتقدم مفاوضات لتبادل الأسرى غير صحيح.

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وشدَّدت على بقاء عهد المقاومة مع أسرانا الأبطال؛ العمل الدائم والدؤوب حتى تحريرهم بكلّ السُّبُل المُتاحة بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين