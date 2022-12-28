حملة دهم واعتقالات بالضفة واشتباكات في رام الله وجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واقتحام في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وفي المقابل اندلعت اشتباكات مسلحة بمخيمي الأمعري وجنين، بينما استمرت المواجهات في بعض المناطق في محافظة الخليل.

ووفق نادي الأسير اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى أجهزته الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، عاثت بها خرابا، وذلك بعد احتجاز قاطنيها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال مخيم جنين، وقد تصدى مقاومين للاقتحام، وبادروا بإطلاق النار عليها بمنطقة مخيم جنين ومحيطه، في وقت تم تفعيل صافرات الإنذار في المخيم.

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كما اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مخيم الأمعري وسط مدينة رام الله، حيث تعرض القوات لإطلاق نار من قبل مجموعة من المقاومين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وأطلق مقاومون في ساعات متأخرة من الليل وصباح اليوم الاربعاء، النار صوب قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر قضاء الخليل، تزامنا مع اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال في البلدة.

واستهدف إطلاق النار جيش الاحتلال بمنطقة بيت زعتة في بيت أمر شمال صباح اليوم الأربعاء.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة بيت زعتة ببلدة بيت أمر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بلال كليب وإيهاب زواهرة، وذلك بعد مداهمة منزليهما في مدينة بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين