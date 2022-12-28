الطقس: أجواء باردة حتى نهاية الأسبوع

تسود بحول الله تعالى، أجواء باردة جدا، اليوم الأربعاء، خاصة في ساعات الصباح الباكر، ونهارا يسود جو بارد خاصة مع نشاط الرياح الشرقية، ويكون الجو مستقرا تماما.

في المساء يعود الجو للبرودة الشديدة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمنطق السهلية المكشوفة والمناطق الشرقية.

ويوم غد الخميس، يبقى الجو مستقرا ومشمسا إلى حد كبير، لكن في ساعات الصباح والمساء يصبح الجو باردا بشكل كبير.

نهارا يبقى الجو مائلا للبرودة خاصة في المناطق الشرقية والجبلية والسهلية المكشوفة نتيجة تدفق الرياح الشرقية الجافة.

ومن المتوقع أن يسود جو مستقر وبارد وجاف نهاية الأسبوع الحالي وتصبح الليالي باردة جد.

في يوم الجمعة، يسود خلال الصباح جو بارد بشكل كبير، ونهارا يبقى الجو باردا بحدة أقل مع سطوع الشمس.

وتبقى الرياح الشرقية تسرح وتمرح بطول البلاد وعرضها خاصة المناطق الشرقية، ومع الليل يصبح الجو أكثر برودة.

المصدر / فلسطين أون لاين