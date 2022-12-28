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الاحتلال يؤجل البت في مخطط قطار "العفولة -جنين"

28 ديسمبر 2022 . الساعة 00:50 بتوقيت القدس
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مسار قطار العفولة- جنين

أجلت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في دولة الاحتلال، البت في سكة قطار مخطط "العفولة - جنين" لفحص مسار بديل لا يصادر أراضي المواطنين الخاصة.

وطالبت اللجنة شركة (قطار إسرائيل) بتزويدها بمعلومات عن مسار بديل للسكة بهدف إبعاده عن مصادرة ما يقارب 1,400 دونم من الأراضي الخاصة لأهالي قرية المقيبلة.

ومنحت لجنة التخطيط اللوائية القائمين على المشروع مهلة مدتها 30 يومًا من أجل تزويدها بمعلومات المسار البديل وأعطت بعدها لأهالي المقيبلة حق الرد خلال 30 يوما إضافيا.

ويهدف المخطط المذكور لمد سكة قطار للبضائع وللركاب يوصل بين مدينة العفولة المحتلة والمنطقة الصناعية الدولية المزمع إنشاؤها بجانب مدينة جنين في الضفة الغربية، من أجل تسهيل نقل وتصدير البضائع للخارج من خلال نقلها بالقطار إلى محطة العفولة ومن هناك إما شرقًا للأردن أو غربًا لميناء حيفا في الداخل المحتل.

المصدر / وكالات
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#الاحتلال #العفولة #ميناء حيفا #قطار العفولة جنين #سكة الحديد #قرية المقيبلة

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