الأمعري يتعاقد مع لاعب مخضرم من غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

استعاد مركز شباب الأمعري اللاعب المخضرم إسماعيل العمور، بعد فسخ الأخير تعاقده مع ترجي وادي النيص.

ووقع العمور عقدا مع الأمعري للدفاع عن ألوانه حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يعاني الأخير في الموسم الحالي، من تواجده في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط، دون تحقيق أي فوز.

ويمتلك العمور "38" عاما، خبرة كبيرة في الملاعب الفلسطينية، وفي دوري المحترفين على وجه الخصوص، الذي يلعب فيه من 14 عاما، حيث سبق له أن مثل عدة فرق من بينها الأمعري لعدة مواسم، كما ارتدى قميص المنتخب الوطني وشارة القيادة.

ويلعب العمور في مركز الجناح الأيمن، ويقدم مستويات جيدة رغم تقدمه بالسن، ويعول عليه الأمعري للخروج من كبوته.