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من هو أقوى اقتصاد في العالم عام 2023؟

28 ديسمبر 2022 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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نشر مركز الأعمال والبحوث الاقتصادية بجامعة بول ستيت بولاية إنديانا جدول الرابطة الاقتصادية العالمية لعام 2023، والذي يقارن الأداء الاقتصادي لـ 191 دولة.

وبحسب التقرير، فقد شهد العام الماضي "صدمة تضخمية على نطاق لم يشهده الاقتصاد العالمي منذ أوائل السبعينيات".

وأشار الباحثون أيضا إلى أن "السؤال بالنسبة للعام المقبل هو إلى أي مدى ستكون الإجراءات للحد من التضخم مؤلمة بالنسبة للاقتصاد العالمي وما إذا كان من الممكن الإبقاء على الانكماشات الاقتصادية المحتملة قصيرة وغير عميقة".

مع اقتراب نهاية العام، يضع التقرير الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين اقتصادات العالم. تليها الصين واليابان وألمانيا والهند، ومن المتوقع أن تتفوق ألمانيا على اليابان العام المقبل.

وفقًا لتوقعات عام 2037، بعد خمسة عشر عامًا من الآن، ستكون الصين في المركز الأول اقتصاديا، تليها الولايات المتحدة وستحتل الهند المرتبة الثالثة.

وذكر التقرير أن دولة الاحتلال تحتل حاليًا المرتبة 27 ومن المتوقع أن تكون كذلك في العام المقبل أيضًا، مقارنة بالمركز 33 في عام 2017. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​الاقتصاد الإسرائيلي إلى المرتبة 32 في غضون 15 عامًا.

المصدر / وكالات
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