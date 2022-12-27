شباب خانيونس والمجمع يودعان البطولة العربية

غزة/ وائل الحلبي:

ودع فريقا شباب خانيونس والمجمع الإسلامي البطولة العربية للأندية الأبطال في نسختها الـ33، بعد خسارة الأول من الفحيحيل الكويتي والثاني أمام فريق الزمالك المصري.

وخسر شباب خانيونس مباراته الختامية في المجموعة أمام الفحيحيل الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليكتفي بفوزه الوحيد أمام الأهلي السوداني صباح أمس، فيما خسر مباراته الأولى من الأهلي المصري.

وتلقى المجمع الإسلامي الخسارة الثانية تواليا من فريق الزمالك المصري بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، والتي سبقها خسارته من جمعية شباب الخروب الجزائري بنتيجة شوط مقابل ثلاثة، مكتفيا بفوزه في المباراة الأولى أمام فريق البريقان الكويتي بثلاثة أشوط لاثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين