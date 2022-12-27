ما علاقة فان دايك بحسم ليفربول صفقة غاكبو؟

أتمّ نادي ليفربول الإنجليزي، الإثنين، تعاقده مع الجناح الهولندي كودي غاكبو قادمًا من نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، بعد إعلان النادي الهولندي عن توصله لاتفاق مع الريدز.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الدايلي ميل الإنجليزية، فإنّ مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك كان له دور في حسم الصفقة لصالح ليفربول، حيث أجرى اللاعب مكالمة هاتفية مهمة مع كودي غاكبو لإقناعه بالانضمام إلى النادي، قبل أن يعلن الريدز عن الصفقة بقيمة 44 مليون جنيه إسترليني.

وضمَّ ليفربول اللاعب الهولندي صاحب الـ23 عامًا بعدما كان قريبًا من نادي مانشستر يونايتد في بداية هذا الموسم، قبل أن يتعاقدوا مع البرازيلي أنتوني قادمًا من أياكس أمستردام.

وظهرت مزاعم بأنّ قائد المنتخب الهولندي فان دايك تحدث إلى نجم آيندهوفن وساعد في إتمام الانتقال إلى ليفربول على الرغم من اهتمام أندية أخرى باللاعب بعد تألقه في مونديال قطر ومع فريقه.

وألمح فان دايك أيضًا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة ليفربول وأستون فيلا إلى الفكرة بأنّ ليفربول بحاجة إلى لاعبين جدد في ظل الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق مثل الكولومبي لويس دياز والبرتغالي دييغو جوتا.

وفي حديثه بعد الفوز 3-1، قال فيرجيل: "آمل أن يتمكن اللاعبون المصابون من العودة قريبًا، ونأمل أن نتمكن من الترحيب ببعض اللاعبين الجدد في نادينا، سوف نرى. أعتقد أنّ الجودة مُرحَّب بها دائمًا في ليفربول".

جدير بالذكر أنّ غاكبو ينفرد بصدارة هدافي الدوري الهولندي هذا الموسم برصيد 9 أهداف في 14 مباراة، كما يُعَدّ أكثر من قدَّم تمريرات حاسمة في الدوري بواقع 12 تمريرة.

المصدر / وكالات