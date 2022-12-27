تفاصيل عودة ميدو لتدريب الإسماعيلي

أعلن مجلس ادارة النادي الاسماعيلي المصري تعاقده مع أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للاسباني المقال لسوء النتائج خوان كارلوس غاريدو.

وقرر المجلس برئاسة يحي الكومي الثلاثاء تشكيل الجهاز المعاون لميدو من أشرف خضر مدرب عام وأحمد الجمل وعمر جمال كمدربين ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى وأيمن الجمل مديرا للكرة.

وعقد مجلس الإسماعيلي اجتماعًا الثلاثاء للتصديق على التعاقد مع ميدو بعقد مدته موسمين نظرا لخبرته في الملاعب داخل مصر وخارجها لاعبا ومدربا.

واعلن الكومي في تصريحات تلفزيونية أن "الفكر الفني وشخصية ميدو القوية تصلح مع اللاعبين الحاليين الذين يحتاجون الى تطوير مستواهم للأفضل، وأن يعيشوا أجواء الاحتراف الحقيقي وليس الوهمي حتى تنصلح أحوالهم من محليين أو أجانب على حد سواء".

وسبق لميدو أن أشرف على الإسماعيلي لفترة وجيزة بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2015.

ويحتل الاسماعيلي المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وحيدة على حساب انبي والتعادل في ثلاث والخسارة في خمس.

المصدر / وكالات