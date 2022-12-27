21 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجّلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 21 عملًا مقاومًا، تضمّنت 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وزجاجة حارقة، و4 عمليات تصدٍّ للمستوطنين وعمليتي حرق مركبات للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 7 نقاط.

واندلعت مواجهات على حاجز قلنديا في القدس، كما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين وحطّموا مركباتهم في ترمسعيا في رام الله.

أما في جنين، فقد أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في جبع، كما أطلقوا النار في معسكر حوارة والبلدة القديمة وحاجز حوارة في نابلس، واندلعت مواجهات في عوريف.

واندلعت مواجهات في حوسان ببيت لحم، المنطقة الجنوبية (مفترق طارق بن زياد) في الخليل، فيما تصدى الشبان للمستوطنين وحطّموا مركباتهم في بيت أمر بالخليل، ومستوطنة غوش عتصيون، وأطلق مقاومون النار بالقرب من مستوطنة كرمي تسور والثغرة،

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد سجلت الضفة الغربية، عمليات إطلاق نار من بينها إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في حاجز ومعسكر حوارة، وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال المواجهات في منطقة الثغرة واطلاق نار استهدف مستوطنة كرمي تسور في الخليل.

كما سجّلت عملية إلقاء عبوات ناسفة على مستوطنة دوليف وتحطيم مركبات مستوطنين قرب ترمسعيا في رام الله، وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين