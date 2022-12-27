وفد من "الشعبية" يزور كنيسة العائلة المقدسة بغزة

زار وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر وبمشاركة أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزيّة العامة، اليوم الثلاثاء، كنيسة العائلة المقدسة في غزة مهنئًا بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة.

واستقبل الوفد الأب غابرييل روميلو، ولفيف من رجال الكنيسة معربين عن شكرهم للزيارة مؤكدين على أهمية دور الجبهة النضالي والتاريخي في مناصرة ودعم حقوق كل أبناء الشعب الفلسطيني.

ونقل نائب الأمين العام جميل مزهر تحيات قيادة الجبهة والأمين العام الرفيق أحمد سعدات إلى أبناء شعبنا المسيحيين، معربًا عن آماله بأنّ يحل الأمن والسلام على الانسانية جمعاء وأن يتخلص الشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني البغيض.

ولفت مزهر إلى أنّ الأعياد مناسبة للتأكيد على عمق الترابط التاريخي والسياسي والمجتمعي الذي يربط بين كافة مكونات شعبنا وطوائفه، لا سيما وأنّ النضال الوطني على مدار عقود عُمّد بدماء آلاف الشهداء من كافة أطيافه.

وشدد مزهر، خلال الزيارة، على أنّ كل أبناء شعبنا الفلسطيني بجميع طوائفه يتعرض للانتهاكات الصهيونية وبطش الاحتلال المجرم، معتبرًا أنّ آخر مثال على ذلك هو حرمان العشرات من أبناء شعبنا المسيحيين في قطاع غزة من السفر إلى مدينة بيت لحم للاحتفال بالأعياد.

وأكّد مزهر أنّ شعبنا سيبقى يقاوم ويناضل على درب الفدائي الأول المسيح عيسى ابن مريم حتى يحقق حلمه في العودة والتحرير، ويعيش أبناء شعبنا الفلسطيني كافة في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس .

المصدر / فلسطين أون لاين