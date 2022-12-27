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الاحتلال يفرج عن الأسير شادي عميرة بعد اعتقال 14 شهراً

27 ديسمبر 2022 . الساعة 20:07 بتوقيت القدس
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أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن الطالب بجامعة بيرزيت الأسير شادي جمال عميرة، بعد اعتقالٍ دام أربعة عشر شهراً في سجون الاحتلال.

والمحرر عميرة من سكان كفر عقب في القدس المحتلة، وخرج من سجون الاحتلال وتحديداً سجن ريمون الصحراوي، بعد انقضاء مدة اعتقاله.

وجرى استقبال المحرر عميرة بموكب مهيب من أهله وأحبابه، وتزين موكب الاستقبال برايات حركة المقاومة الإسلامية حماس والأوشحة الخضراء.

وتعرض عميرة للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنها أثناء توجدها في المسجد الأقصى، وعلى إثر ذلك جرى إبعاده عن الأقصى.

والعام الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال والد شادي بهدف الضغط عليه لتسليم نجله الأسير المحرر والطالب بجامعة بيرزيت.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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