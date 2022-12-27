فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفد من "الشعبية" يزور كنيسة العائلة المقدسة بغزة

كتائب القسام: ما بين الفرقان وسيف القدس تطورٌ نوعيٌّ وإعدادٌ لا يتوقف

الاحتلال يفرج عن الأسير شادي عميرة بعد اعتقال 14 شهراً

العواودة: تصاعد هجمات المستوطنين يحتاج لوقفة جادة وحدوية للدفاع عن شعبنا

ريال مدريد يتحرك لخطف جوهرة بايرن ميونيخ

أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها وتختطف شابين من داخل مقبرة بطوباس

أفضل ثنائي في كأس العالم من وجهة نظر رياض محرز

بطريركية الروم الأرثوذكس تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لإحدى أراضيها بالقدس

شبابُ خانيونس يُحقّق أول انتصاراته في البطولة العربية لتنس الطاولة

تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس ياسر عرفات

ريال مدريد يتحرك لخطف جوهرة بايرن ميونيخ

27 ديسمبر 2022 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
...
ريال مدريد يتحرك لخطف جوهرة بايرن ميونيخ

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد وضع خطة للتعاقد مع ألفونسو ديفيس الظهير الأيسر للمنتخب الكندي ونادي بايرن ميونيخ الألماني.

ويستهدف ريال مدريد تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب قوي، حيث يخطط للتفاوض مع بايرن ميونيخ بشأن لاعبه الكندي في 2024، ليكون ثاني صفقة للفريق في هذا العام، بعد البرازيلي الشاب إندريك (16 عامًا)، والذي ضمّه الميرينغي من بالميراس، ولكنه لن يرتدي قميص اللوس بلانكوس إلا في يوليو/تموز 2024 بعد بلوغ السن القانوني 18 عامًا.

ووفقا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن خطة ريال مدريد تتمثل في الانتظار حتى 2024 حيث سيبقى في عقد اللاعب عام واحد فقط؛ وذلك للحصول على خدمات اللاعب من بايرن ميونيخ بسعر منخفض.

وبحسب الصحيفة ، فإن التقارير التي يمتلكها نادي ريال مدريد عن ديفيس قد أشارت إلى المزايا العديدة التي يتمتع بها، وفي مقدمتها السرعة والقوة والخبرة؛ إذ أسهم في حصول ناديه على 12 لقبًا أبرزها دوري أبطال أوروبا 2020.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الدوري الإسباني #ريال مدريد #الدوري الألماني #بايرن ميونخ #الفونسو ديفيز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة