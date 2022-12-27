ريال مدريد يتحرك لخطف جوهرة بايرن ميونيخ

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد وضع خطة للتعاقد مع ألفونسو ديفيس الظهير الأيسر للمنتخب الكندي ونادي بايرن ميونيخ الألماني.

ويستهدف ريال مدريد تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب قوي، حيث يخطط للتفاوض مع بايرن ميونيخ بشأن لاعبه الكندي في 2024، ليكون ثاني صفقة للفريق في هذا العام، بعد البرازيلي الشاب إندريك (16 عامًا)، والذي ضمّه الميرينغي من بالميراس، ولكنه لن يرتدي قميص اللوس بلانكوس إلا في يوليو/تموز 2024 بعد بلوغ السن القانوني 18 عامًا.

ووفقا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن خطة ريال مدريد تتمثل في الانتظار حتى 2024 حيث سيبقى في عقد اللاعب عام واحد فقط؛ وذلك للحصول على خدمات اللاعب من بايرن ميونيخ بسعر منخفض.

وبحسب الصحيفة ، فإن التقارير التي يمتلكها نادي ريال مدريد عن ديفيس قد أشارت إلى المزايا العديدة التي يتمتع بها، وفي مقدمتها السرعة والقوة والخبرة؛ إذ أسهم في حصول ناديه على 12 لقبًا أبرزها دوري أبطال أوروبا 2020.

المصدر / وكالات