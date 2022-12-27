أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها وتختطف شابين من داخل مقبرة بطوباس

اختطفت أجهزة السلطة اليوم الثلاثاء، شابين من داخل مقبرة في محافظة طوباس، ضمن مسلسل انتهاكاتها المتواصلة بحق المواطنين والطلبة والنشطاء والأسرى المحررين في الضفة الغربية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

وذكرت مصادر محلية أن أجهزة السلطة في طوباس اختطفت الشابين نعيم وحمودة دراغمة من داخل المقبرة، خلال زيارتهما لقبر صديقهما الشهيد أحمد أبو سياج.

في غضون ذلك، اعتدت أجهزة السلطة بشكل وحشي على المواطنين في الخليل الليلة الماضية، ووثقت مقاطع فيديو اعتداء عناصر الأجهزة الأمنية على شاب بالخليل.

وضمن سياسة "الباب الدوار"، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح الطالب جهاد أحمد، بعد تعرضه لتهديدات بالقتل من أجهزة أمن السلطة.

واعتقلت أجهزة السلطة الأسير المحرر نادر مساد بعد مداهمة منزله بجنين، فيما تواصل اعتقال الشابين محمد ناصر ومحمد ساكب ناصر من بلدة دير قديس قضاء رام الله لليوم السادس على التوالي.

وأمضى مساد 9 سنوات في سجون الاحـتـلال، وهو شقيق الشـهـيــدين القساميين محمود ومحمد مساد، وقد رزق بطفل قبل يومين.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة الخليل نور عنان القاضي من بلدة صوريف بالخليل، لليوم السابع عشر على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة سبعة مواطنين من عائلة ديرية في بيت لحم، وهم حسن عزيز ديرية، ومحمد سمير ديرية، ومحمد عصام ديرية، ومحمد حاتم ديرية، ومحمد يوسف ديرية، ويونس يوسف ديرية، ومحمد فؤاد ديرية.

ورصد نشطاء حقوقيون مواصلة أجهزة السلطة اعتقال 48 مواطناً، بينهم عناصر أمنية بتهمة مساعدة مقاومين مطاردين للاحتلال.

وتصدرت مدينتا نابلس والخليل، أعداد المعتقلين في سجون السلطة بواقع 24 معتقلاً من نابلس، و12 من الخليل.

ومن بين المعتقلين 4 من بيت لحم، و4 من رام الله، ومواطنين من جنين، ومواطن من القدس وآخر من طوباس.

ولا تزال أجهزة السلطة تختطف المطارد مصعب اشتيه ورفيقه عميد طبيلة لليوم الـ103 على التوالي، في مسلخ أريحا، وسط ظروف صحية غامضة.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب راتب أحمد من قرية عصيرة القبلية بنابلس لليوم الـسابع على التوالي، والأسير المحرر عيسى شلالدة من رام الله لليوم الـ14 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة الجريح والمحرر خالد صلاح، والعسكري محمد العناتي بتهمة مقـاومة الاحتـلال، وأنس حمدي، والطالب أيمن درويش.

ولم يسلم المقاومين من حملات الاعتقال السياسي التي تشنها أجهزة أمن السلطة، فقد طالت المطارد لدى الاحتلال موسى عطا الله، والمعتقل منذ سبعة أيام.

وعلى صعيد الاعتصام المتواصل في جامعة بيرزيت، حذرت الكتلة الإسلامية من اقتحام الجامعة واعتقال الطلبة المعتصمين لليوم السادس عشر على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين