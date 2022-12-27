أفضل ثنائي في كأس العالم من وجهة نظر رياض محرز

اعترف الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بأن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وكيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، كانا الأفضل في كأس العالم قطر 2022، مشيرا إلى أنهما كانا أكثر لاعبين أبهراه خلال تلك البطولة.

وقال نجم "الخضر" في فيديو مقتضب تم نشره على الحساب الرسمي للشركة الإماراتية "اتصالات" (أحد رعاة نادي مانشستر سيتي) في "تويتر"، ردًا على سؤال بشأن اللاعب الذي أبهره خلال كأس العالم 2022 : "سأقول ليونيل ميسي خاصة بالنسبة لعمره، وأيضًا كيليان مبابي بالتأكيد".

وأسهم ميسي (35 عامًا) في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى بمشوار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، علما بأنه سجل 7 أهداف في البطولة، وحلّ وصيفا لهدافها كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا الذي سجل 8 أهداف، وخسر مع الديوك النهائي بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل (3-3)، مع تسجيل مبابي لهاتريك.

وعن المواجهة المقبلة لمانشستر سيتي في المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي ليدز يونايتد على ملعب إيلاند رود، يوم الأربعاء 28 ديسمبر، شدد النجم الجزائري على ضرورة الفوز للبقاء في سباق التتويج باللقب، وذلك بقوله في تصريحات للموقع الرسمي للسيتي: "لا بد أن نفوز، فنحن لسنا في صدارة الدوري ولكننا نريد أن نكون في القمة".

المصدر / وكالات