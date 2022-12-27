بطريركية الروم الأرثوذكس تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لإحدى أراضيها بالقدس

أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، الثلاثاء، إقدام إسرائيليٍّ على اقتحام أرض لها في بلدة سلوان في شرقي القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن البطريركية، قالت فيه: "اقتحمت مجموعة صهيونية متطرفة أرضًا للبطريركية في وادي حلوة بسلوان جنوب البلدة القديمة في القدس، دون أي وجه حق أو قرار قضائي يسمح لها اقتحام الأرض".

واستهجنت البطريركية "عملية الاقتحام التي تمّت بحماية قوات شرطة وحرس حدود إسرائيلية".

وكانت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية وفّرت الحماية لمجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قامت بتسييج الأرض.

وفجّرت خطوة شرطة الاحتلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، أصيب خلالها عدد من السكان واعتُقل 5 بحسب شهود عيان.

وقالت البطريركية إن "قطعة الأرض هذه المعروفة بـ "أرض الحمراء"، تبلغ مساحتها 5 دونمات، وقد أجّرتها منذ أوائل القرن الماضي لعائلة سمرين التي ما زالت تزرعها إلى يومنا هذا".

وأضافت إن "عملية الاقتحام هذه تعتبر تعدّيًا واضحًا على أملاك البطريركية".

بطريركية الروم الأرثوذكس شددت على "تمسّكها بجميع حقوقها وممتلكاتها ووقفيّاتها، ولن تدخر أي جهد من أجل حمايتها والدفاع عنها، ولن تتراجع قيد أنملة عن نهجها المدافع عن الحقوق الأرثوذكسية".

وحتى مساء الثلاثاء، لم تعلّق سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بيان البطريركية.

ويأتي هذا الاقتحام فيما تصعّد الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية من محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية في شرقي القدس المحتلة

المصدر / فلسطين أون لاين