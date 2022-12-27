شباب خانيونس يحقق أول انتصاراته في البطولة العربية لتنس الطاولة

غزة/ وائل الحلبي:

حقق فريق شباب خانيونس فوزه الأول أمام نظيره الأهلي السوداني، في اطار منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال في نسختها الـ33، فيما خسر المجمع الإسلامي أمام فريق جمعية شباب الخروب الجزائري.

وتمكن أسعد إرحيم لاعب شباب خانيونس من التفوق على اللاعب لؤي بدء الدين في الشوط الخامس والأخير، ليقود شباب خانيونس لتحقيق أول انتصاراته في البطولة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين.

وفي المباراة الثانية خسر المجمع الإسلامي من جمعية شباب الخروب الجزائري بنتيجة شوط مقابل ثلاثة.

وكان شباب خانيونس استهل مشواره في البطولة بالخسارة من الأهلي المصري بثلاثة أشواط نظيفة، فيما حقق المجمع الفوز على فريق البريقان الكويتي بثلاثة أشوط مقابل واحد.

ومن المقرر أن يلتقي شباب خانيونس الفحيحيل الكويتي في مباراته القادمة، فيما سيكون المجمع أمام اختبار صعب عندما يلاقي الزمالك المصري.

المصدر / فلسطين أون لاين