تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس ياسر عرفات

غزة/ وائل الحلبي:

حدد اتحاد كرة القدم بالضفة الغربية موعد مباراتي نصف نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات، حيث شهد دور المجموعات تأهل أربعة فرق هي جبل المكبر وثقافي طولكرم وبلاطة والأمعري.

ومن المقرر أن يلتقي مركز بلاطة والأمعري يوم السبت القادم 31/12/2022 في المباراة الأولى لنصف النهائي، والتي تجمعهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

وعلى نفس الملعب يلتقي جبل المكبر وثقافي طولكرم يوم الأحد القادم 1/1/2023.

وتأجل المكبر لنصف النهائي بعد تربعه على صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد الأمعري الذي تأهل بصفته أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة.

وجاء تأهل ثقافي طولكرم بصفته صاحب المركز الأول للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، والتي شهدت انسحاب شباب الخليل منها، وتأهل بلاطة لنفس الدور متصدرا المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

وكان جبل المكبر أخر فريق توج بلقب البطولة في الموسم الماضي بعد فوزه على ثقافي طولكرم في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المصدر / فلسطين أون لاين