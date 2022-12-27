خدمات رفح يستعيد مدافعه أبو عمير أمام الصداقة

غزة/ وائل الحلبي:

يستعيد خدمات رفح مدافعه إبراهيم أبو عمير في مباراته القادمة أمام الصداقة، بعد عودته من العاصمة الأردنية عمان التي تواجد فيها للمشاركة في معسكر المنتخب الأولمبي.

وشارك أبو عمير مع المنتخب الأولمبي في مباراته التجريبية الثانية أمام نظيره الأردني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ووصل أبو عمير إلى غزة أمس ليشارك في تدريبات فريقه والتي جرت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب رفح البلدي، وأظهر اللاعب جاهزية كاملة للمشاركة في المباراة القادمة لخدمات رفح أمام الصداقة.

وبالرغم من غياب أبو عمير عن مباراة الفريق الأولى في مرحلة الإياب أمام الهلال، إلا أنه لم يتأثر في الجانب الدفاعي مع وجود محمود أبو عطوان إلى جوار أدهم القاضي.

وتمثل عودة أبو عمير لصفوف الأخضر إضافة قوية في ظل ما يمتاز به اللاعب بمركزه قلب الدفاع وقدرته على التعامل مع الكرات العالية، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني في الجوانب الهجومية بشكل كبير.

المصدر / فلسطين أون لاين