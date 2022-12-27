لاعب عربي بديلاً لبيكيه في برشلونة.. من هو شادي رياض؟

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لا يعتزم ضم مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض اعتزال قائده السابق جيرارد بيكيه، وسيُقدِم على تصعيد المغربي شادي رياض ليكون خامس قلب دفاع في قائمة النادي الكتالوني للنصف الثاني من موسم 2022-23.

وكان بيكيه قد قرر اعتزال كرة القدم في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليضع حدًا لمسيرته كلاعب في صفوف برشلونة بعد 21 عامًا في النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه وبسبب قانون اللعب المالي النظيف فإن برشلونة لن يكون قادرًا على التعاقد مع قلب دفاع جديد، وسيكتفي النادي بالرباعي رونالد أراوخو، وجول كوندي، وإريك غاريسا وأندرياس كريستنسن مع الاعتماد على ماركوس ألونسو في هذا المركز في الحالات الطارئة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أنظار الجهاز الفني في النادي وقعت على المدافع المغربي الشاب، شادي رياض، والذي يلعب مع فريق برشلونة تحت 19 عامًا.

ويتميز رياض بطول القامة (1.86م)، ويمتاز بالصلابة الدفاعية والقوة في الألعاب الهوائية وسرعة التحرك في الملعب، ويجيد اللعب بكلتا قدميه، وهو ما يميزه ويجعل تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني، يضعه ضمن اعتباراته للاعتماد عليه هذا الموسم.

وسبق للاعب المشاركة في مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم، حيث شارك بديلاً في مواجهة أوساسونا وحلّ مكان بيدري، وخاض في هذا الموسم مع مُختلف الفئات السنية 20 مباراة، سجّل خلالها هدفين، وتلقى 4 بطاقات صفراء ولم يتلقّ أيّ بطاقة حمراء.

المصدر / وكالات