إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس والخليل

أُصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب قمعها مسيرة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، ومواجهات جنوب الخليل.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري، أُصيب خلالها شابٌّ برصاص الاحتلال، والعشرات بالاختناق بالغاز السام.

انطلقت مسيرة من أمام مخيم الأمعري برام الله نحو حاجز قلنديا، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، بمشاركة والدة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.

وشهدت مناطق طولكرم وبيت لحم وطولكرم والخليل في الضفة الغربية اليوم، مسيرات، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، استجابة للدعوة التي أطلقتها والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وفي الخليل، أُصيب عدد من الفتية وطلبة المدارس بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من المدينة.

واندلعت مواجهات في منطقة طلعة أبو حديد ومفترق طارق بن زياد مع قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، وعرقلت مرور جنازة لمواراتها الثرى في مقبرة البلدة المحاذية للشارع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين