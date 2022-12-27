فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لاعب عربي بديلاً لبيكيه في برشلونة.. من هو شادي رياض؟

وفد من حماس يزور كنيسة دير اللاتين بغزة

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابا شمال غرب رام الله

منظمة "إلعاد" تعلن بدء حفريات في الأرض التي استولت عليها بسلوان

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس والخليل

الأشغال: الموافقة على تظلمات المواطنين بمنطقة "عنق الزجاجة"

حماس تدين سرقة المستوطنين لـ "أرض الحمرا" جنوب الأقصى

مدرب باريس سان جيرمان يكشف موعد وصول ميسي

هنية يُهنّئ رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني الجديد

"البطش" يدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية

مسيرات بالضفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس والخليل

27 ديسمبر 2022 . الساعة 16:03 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أُصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب قمعها مسيرة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، ومواجهات جنوب الخليل.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري، أُصيب خلالها شابٌّ برصاص الاحتلال، والعشرات بالاختناق بالغاز السام.

انطلقت مسيرة من أمام مخيم الأمعري برام الله نحو حاجز قلنديا، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، بمشاركة والدة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.

وشهدت مناطق طولكرم وبيت لحم وطولكرم والخليل في الضفة الغربية اليوم، مسيرات، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، استجابة للدعوة التي أطلقتها والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وفي الخليل، أُصيب عدد من الفتية وطلبة المدارس بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من المدينة.

واندلعت مواجهات في منطقة طلعة أبو حديد ومفترق طارق بن زياد مع قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، وعرقلت مرور جنازة لمواراتها الثرى في مقبرة البلدة المحاذية للشارع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الخليل #القدس المحتلة #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة